  • BIST 106.508
  • Altın 140,739
  • Dolar 3,5351
  • Euro 4,0740
  • Kocaeli 21 °C

Virajı alamayan tanker devrildi: 1 yaralı

»
Virajı alamayan tanker devrildi: 1 yaralı
Dilovası'nda devrilen, boya yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, boya yapımında kullanılan kimyasal madde taşıyan Sadettin Akyıldız idaresindeki 34 LC 4911 dorse plaka tanker, Eynerce kavşağında virajı alamayarak, devrildi.Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, parlayıcı ve yanıcı maddenin çevreye zarar verme riskine karşı güvenlik önlemi aldı.Kazada yaralanan Akyıldız, Gebze Fatih Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Ekipler, tankerden sızan kimyasal maddenin üzerine silis kumu döktü.

Bu arada, tankerdeki asit sızıntısı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri kaza bölgesinde çalışma gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tankerin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

20170718_2_24821598_24254017.jpg20170718_2_24821598_24254018.jpg20170718_2_24821598_24254019.jpg

Bu haber toplam 2489 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Vali yardımcısının eşi de tutuklandı18 Temmuz 2017 Salı 22:02
  • Virajı alamayan tanker devrildi: 1 yaralı18 Temmuz 2017 Salı 21:35
  • 'Gebze Adliyesi imamı'nın avukatı hakkında karar18 Temmuz 2017 Salı 19:10
  • FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı18 Temmuz 2017 Salı 17:36
  • Şaşırtan olay! Bomba görünümü verilmiş düzenek çıktı18 Temmuz 2017 Salı 15:29
  • Gebze'de, TOMA'lı, biber gazlı yıkım18 Temmuz 2017 Salı 15:10
  • Ankara'dan Kocaeli'ye geldi yine kurtulamadı! Boşandığı eşine pusu kurup...18 Temmuz 2017 Salı 11:20
  • Kartepe'de jandarmadan 5 ayrı operasyon! İşte bilanço18 Temmuz 2017 Salı 11:19
  • Gölcük'te otomobil hafif ticari araca çarptı! Yaralılar var17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
  • Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:32
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti