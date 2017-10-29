Virajı alamayınca takla attı

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi Medine Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hatice Güloğlu idaresindeki 07 YOE 92 plakalı otomobil, virajı alamayınca takla atarak ters döndü. Olayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç çekici ile çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN