  • BIST 104.072
  • Altın 140,486
  • Dolar 3,5724
  • Euro 4,0867
  • Kocaeli 23 °C

Vites kutusundan bakın ne çıktı?

»
Vites kutusundan bakın ne çıktı?
İzmit'te, Ömer Ekiz otomobiline giren yılanı görünce itfaiyeden yardım istedi. Yılanı çıkarmak için uğraşılırken, ellerinde sopa olan bazı vatandaşlar aracın etrafında toplandı.

Vites kutusunun sökülmesi ile yılanın bir anda araçtan dışarı fırlamasıyla herkes etrafa kaçıştı. Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koşarak yakaladı. Yılanı eline alan Ömer Ekiz doğa salınmak üzere yılanı itfaiyeye teslim etti.

YARDIM İSTEDİ

Kartepe Suadiye Mahallesi'nde oturan Ömer Ekiz, otomobilini bakım için Körfez Sanayi Sitesi'ne getirdi. Ömer Ekiz, bu sırada 41 FR 395 plakalı otomobilinde ayaklarının arasından süzülen yılanı fark etti. Yılan aracın motor kısmına girince, Ömer Ekiz itfaiyeden yardım istedi. Ömer Ekiz itfaiyenin gelmesini beklerken, sanayi sitesindeki elektrikçilerden aracın torpido kısımlarının sökülmesi için yardım istedi. Araçta yılanın olduğunu öğrenen elektrikçiler, korkarak yardımda bulunamayacaklarını belirtti.Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve Ömer Ekiz yılanı bulmak için çalıştı. Bu sırada ellerinde sopa olan bazı esnaf da aracın etrafında toplandı. Ömer Ekiz aracının teyp bölümünü ardından da vites kutusu kısmını sökünce yılan ortaya çıktı. Vites kutusundan çıkan yılan, araçtan dışarı fırlayınca çevrede toplananlar kaçışmaya başladı.

vites-kutusundan-cikan-yilan-korkuttu_4565_dhaphoto4.jpg

1.5 METRE UZUNLIĞUNDA

Ömer Ekiz ile bir itfaiyeci yılanın peşinden koştu. İtfaiye elindeki hayvan yakalama aparatı ile yılanı yakalarken, Ömer Ekiz yılanı başından tutarak havaya kaldırdı. Ömer Ekiz yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya salınmak üzere itfaiyenin uzattığı poşete koydu. İtfaiye ekipleri yılanı uygun bir yerde doğaya saldı.

vites-kutusundan-cikan-yilan-korkuttu_4565_dhaphoto6.jpgvites-kutusundan-cikan-yilan-korkuttu_4565_dhaphoto5.jpgvites-kutusundan-cikan-yilan-korkuttu_4565_dhaphoto7.jpg

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahve içenler daha uzun yaşıyor12 Temmuz 2017 Çarşamba 21:21
  • Belediyelerdeki sözleşmeli memurlara ödeme müjdesi12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:49
  • Duyarlı vatandaştan örnek davranış12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:31
  • Çocukların hayallerini gerçekleştirdiler12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:47
  • KOSKEM 68 kişiyi daha hayata döndürdü12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:25
  • Şehitlerimiz’e okunan Yasin’ler 300 bini buldu12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:20
  • Milletvekili Aygün; ‘’Bayram, başarılarını Büyükşehir’e taşıyacak’’12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:33
  • 15 Temmuz'un izleri bu sergide12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:56
  • Başkan Köşker’den şehitlik ziyareti11 Temmuz 2017 Salı 22:20
  • Kartepe'de deniz sezonu açıldı11 Temmuz 2017 Salı 22:18
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti