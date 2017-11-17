Viyadüklerle kesintisiz ulaşım başlıyor

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un yapımına büyük önem verdiği viyadükler ve 20 metrelik alternatif yol projesi tamamlanmak üzere. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen proje kapsamında ilk olarak Sırrıpaşa ve Çenedağ Mahallelerini birbirine bağlayan Cımbızdere Viyadüğü inşa edilmişti. 2016 yılında kullanıma açılan 170 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki Cımbızdere Viyadüğü’nün ardından 20 metrelik alternatif yol projesini tamamlayacak ikinci viyadük de tamamlanmak üzere.

D 100 Karayolu’na alternatif

Çenedağ Mahallesi Esentepe Mevkii ile Çınarlı’yı birbirine bağlayacak olan 20 x 134 metre uzunluğundaki ikinci viyadükte son düzenlemeler yapılıyor. Tabliye montajının yapıldığı ve asfalt serim işleminin gerçekleştiği ikinci viyadüğün kullanıma açılmasıyla birlikte 20 metrelik alternatif yol projesi tamamlanmış olacak. Derince’yi İzmit ve Körfez ilçeleriyle kuzeyden direkt olarak birbirine bağlayacak 20 metrelik alternatif çevre yolu, şehir merkezindeki araç trafiği yoğunluğunu azaltacak. 2 x 2 şeritli olarak inşa edilen çevre yolu D 100 Karayolu’na alternatif oluşturuyor.