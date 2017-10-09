Vize kriziyle ilgili iki bakandan flaş açıklama!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de şu mesajı paylaştı: "Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenleri kazandırır."