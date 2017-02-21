Vizesiz Gemi Turu Tatili – Yunan Adalarında Tatil

Vizesiz gemi turları sayesinde vize prosedürü gerektirmeden sadece pasaportla yurt dışında çeşitli bölgelere gidilebilmektedir.

Gemi turunda konaklama gemide yapılmaktadır ve gidilecek bölgelerde gezildikten sonra yolcular gemiye tekrar dönmektedir. Gemideki odalarınızda konforlu gece geçirmeniz için tüm detaylar düşünülmüş. Prontotour’un paket turları ve indirimli fiyatları ile gerçek konforu ve gemiyle seyahatin en eğlenceli halini yaşayabilirsiniz.

Gemi turunda en çok tercih edilen tur Yunan Adaları turudur. Yunan Adaları turu hem uygun fiyata sahip hem de birçok adayı gezdirmektedir. Vizesiz yunan adaları turunda Mykonos, Santorini ve Midilli gibi birçok ada gezilmektedir ve tur paketi dışında Rodos adası da ekstra olarak tercihe bağlı olarak gidilmektedir. Tur 7 gece 8 gün ve 3 gece 4 gün paketleri gibi gün sayısına veya destinasyona göre değişiklik göstermektedir.

