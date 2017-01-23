VM Medical Park’ta 2. Sömestr Şenliği

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, çocuk polikliniklerinde geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği sömestr şenliğinin ikincisini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi.

Tatil öncesi rutin kontroller için VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’ni tercih eden aileler de çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu geçirdiler.

Hastane Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin’in de katılımıyla gerçekleştirilen 2. Geleneksel Sömestr Şenliği’nde palyaçolar eşliğinde çok eğlenen çocuklar, kendilerine hediye edilen balonlar ile hastanenin koridorlarında rengarenk bir görüntü oluşturdular. Palyaçolar tarafından yüzleri de boyanan çocukların kimi kelebek, kimi süperman, kimi de batman rolüne bürünürken, hatıra çerçeveleri ile bol bol fotoğraf çekilen çocuklar ve aileleri bu güzel günü ölümsüzleştirdiler. Hafta sonu etkinliği kapsamında yarıyıl tatilini fırsat bilen ailelerin 8 çocuğu da Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay tarafından sünnet edildi.