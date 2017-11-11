Voleybol 2.Lig’de 2 içeri, iki dışarı

Kadınlarda 4’te 1 yapan İzmit DSİ Bursa 4m Elektrik’e konuk olacak. Maç saat 14.30’da. 3’te 0 yapan İhsaniye de İnegöl Çarşı ile Bursa'da karşılayacak. Bu maçın saati 16.00 olarak belirlendi. 4’te 2 yapan erkeklerdeki temsilcilerimizden RDF Karamürsel İ.Y, Hasan Gemici’de Gemlik Basketbol’u ağırlayacak. 4’te 1 yapan Yeni Kandıra da Tekirdağ Gençlik Hizmetleri’ni ağırlayacak. Bu iki maç saat 14.00’te başlayacak.