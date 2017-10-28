Voleybol 2.Lig’de kadınlar içerde, erkekler dışarıda
Kadınlar ve Erkekler Voleybol 2.Ligi’ndeki temsilcilerimiz haftanın maçlarını yarın oynuyorlar.
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Kadınlarda ilk maçını kaybeden İhsaniye, B. Çekmece’ye konuk olacak. Maç saat 14.00’de. DSİ Spor da İnegöl Çarşı deplasmanında günü geçirecek. Maç saat 12.30’da başlayacak. Erkeklerde 2 maçın birini kazanan RDF Karamürsel İ.Y, Hasan Gemici’de saat 14.00’de Oylat Kaplıcalar İnegöl ile karşılaşacak. Yeni Kandıra da evinde SGK ile saat 16.00’da kozlarını paylaşacak.
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Etiketler : İhsaniye, B. Çekmece, Voleybol 2.Lig
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