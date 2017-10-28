Voleybol 2.Lig’de kadınlar içerde, erkekler dışarıda

Kadınlarda ilk maçını kaybeden İhsaniye, B. Çekmece’ye konuk olacak. Maç saat 14.00’de. DSİ Spor da İnegöl Çarşı deplasmanında günü geçirecek. Maç saat 12.30’da başlayacak. Erkeklerde 2 maçın birini kazanan RDF Karamürsel İ.Y, Hasan Gemici’de saat 14.00’de Oylat Kaplıcalar İnegöl ile karşılaşacak. Yeni Kandıra da evinde SGK ile saat 16.00’da kozlarını paylaşacak.

