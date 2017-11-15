Voleybolda tek kazanan RDF Karamürsel İ.Y oldu 

RDF KARAMÜRSEL İ.Y’NA 1 SAAT YETTİ

Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden RDF Karamürsel İ.Y, Gemlik Basketbolspor ile Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştı. Müsabaka boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Siyah – Beyazlı ekibimiz 25-16, 25-12, 25-14’lük setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. Maç yaklaşık 1 saat sürdü. Erkeklerdeki bir diğer temsilcimiz Yeni Kandıraspor ise ekonomik sebeplerden dolayı evinde oynaması gereken Tekirdağ Gençlik Hizmetleri maçına çıkmadı. Yeni Kandıraspor bu maçta 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

İHSANİYE GALİBİYETE VE PUANA HASRET

Kadınlarda ise iki temsilcimiz de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İzmit DSİ Spor deplasmanda karşılaştığı Bursa 4M Altın Elektrik Ahmet Erdem Anadolu Lisesi’ne karşı ilk seti başa baş geçirse de 26-24 kaybetti. Diğer iki sette ise oldukça kötü bir oyun sergileyen ekip 25-9 ve 25-16’lık setlerle salondan 3-0 mağlup ayrıldı. İhsaniyespor ise rakibi İnegöl Çarşıspor’a 25-19, 18-25, 25-8, 25-16’lık setlerle 3-1 mağlup oldu ve ligde son sıradan kurtulamadı.

