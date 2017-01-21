  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 4 °C

Voleybolda zorlu gün

»
Voleybolda zorlu gün
Voleybol 2.Lig’de mücadele eden Kocaeli takımları günü zorlu maçlarla geçirecekler.

Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Yenikent yarın sahasında İstanbul Büyükşehir ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki ilk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz hem rövanşı almak, hem de iddiasını sürdürmek istiyor. Derince Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. 

KARAMÜRSEL İ.Y. EVİNDE
Erkekler Voleybol 2.Lig’de zirve yarışı yapan Karamürsel İ.Y günü evinde lider İstanbul Büyükşehir ile oynayacağı maçla geçirecek. Rakibinden bir yenilgi fazlası bulunan Siyah-Beyazlı ekibimiz yarın kazanıp durumu eşitlemek istiyor. Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te başlayacak. Diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise güçlü Ziraat Bankası’nı konuk edecek. Maç yeni açılan Kandıra Şehit Binbaşı Sonat Güzel Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak. 
 

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-15 Play-Off B Grubu’nda şampiyon yarın belli oluyor21 Ocak 2017 Cumartesi 17:08
  • U-16’lar start aldı21 Ocak 2017 Cumartesi 17:06
  • İhsaniyespor’dan cezalara  ve hakemlere tepki21 Ocak 2017 Cumartesi 16:49
  • Ç.Balaspor çekildi21 Ocak 2017 Cumartesi 16:38
  • İlimtepe’ye zorlu rakip21 Ocak 2017 Cumartesi 16:37
  • Seka Doğan, Yavuz’u ağırlıyor21 Ocak 2017 Cumartesi 16:36
  • 1937 Sekaspor ile Kartepe M.Ali Kağıtçı’da buluşuyor21 Ocak 2017 Cumartesi 16:34
  • İhsaniye ve Nusretiye, Gebze deplasmanında21 Ocak 2017 Cumartesi 16:32
  • Süper Lig B Grubu’nda kolay maç yok21 Ocak 2017 Cumartesi 16:29
  • 2.Küme’de fikstür çekildi21 Ocak 2017 Cumartesi 12:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti