Voleybolda zorlu gün

Voleybol 2.Lig’de mücadele eden Kocaeli takımları günü zorlu maçlarla geçirecekler.

Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Yenikent yarın sahasında İstanbul Büyükşehir ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki ilk maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz hem rövanşı almak, hem de iddiasını sürdürmek istiyor. Derince Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.

KARAMÜRSEL İ.Y. EVİNDE

Erkekler Voleybol 2.Lig’de zirve yarışı yapan Karamürsel İ.Y günü evinde lider İstanbul Büyükşehir ile oynayacağı maçla geçirecek. Rakibinden bir yenilgi fazlası bulunan Siyah-Beyazlı ekibimiz yarın kazanıp durumu eşitlemek istiyor. Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te başlayacak. Diğer temsilcimiz Yeni Kandıra ise güçlü Ziraat Bankası’nı konuk edecek. Maç yeni açılan Kandıra Şehit Binbaşı Sonat Güzel Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak.

