  • BIST 107.218
  • Altın 140,322
  • Dolar 3,5207
  • Euro 4,0533
  • Kocaeli 26 °C

Volkan Yılmaz transferin gözdesi

»
Volkan Yılmaz transferin gözdesi
BAL’daki ilk sezon Kocaelispor kadrosunda yer alan, Tekirdağspor’a son dakikada attığı golle dikkatleri üzerine çeken Volkan Yılmaz ile lig bitimi yollar ayrılmış, yetenekli futbolcu Derince Belediye Demirspor’a gitmişti.

Sarı-Lacivertli takımla BAL’da bir sezon geçiren 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında Amatör Süper Lig ekiplerinden Değirmenderespor’a imza atmıştı. Normal sezonu Yeşil-Siyahlı takımda geçiren Volkan Yılmaz 9 gollük performansıyla öne çıkmıştı. Play-Off’larda Sultanorhanspor’a geçen yetenekli futbolcu, burada fazla şans bulamadı.

DEĞİRMENDERE VE DOĞANTEPE ÇOK İSTİYOR
 Yeni sezon öncesinde transferin gözdeleri arasında yer alan Volkan’ı Değirmenderespor’un çok istediği öğrenildi. BAL’a çıkan Doğantepespor’un da genç futbolcuyu yakın markaja aldığı belirtiliyor. Karar aşamasında olan Volkan Yılmaz, “BAL’da oynamak, kendimi gösterip yeniden profesyonel olmak istiyorum. Ancak geçen sezon formasını giydiğim Değirmenderespor’da da çok güzel günler geçirdim. Kısa bir süreçte tercihimi yapacağım, hakkımda hayırlısı” dedi. 

Bu haber toplam 680 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Basket Kulübü yaz döneminde de çalışıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:49
  • ASKF’den iki ziyaret19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:47
  • Volkan Yılmaz transferin gözdesi19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
  • Kağıtsporlu üç karateci İşitme Engelliler Olimpiyatlarda19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:44
  • Durukan Gençlik ve Spor başarıya doymuyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
  • Betül Töz’lü Mililer Avrupa üçüncüsü oldu19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:39
  • Berke Bıyık ile 3 yıllık sözleşme19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:37
  • Kocaeli Birlik ile Gölcükspor hazırlık maçında karşı karşıya19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:35
  • Kocaelispor’da durmak yok19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
  • Sümeyra Kıvanç, Milli takım kampına çağırıldı19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti