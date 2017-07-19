Volkan Yılmaz transferin gözdesi

BAL’daki ilk sezon Kocaelispor kadrosunda yer alan, Tekirdağspor’a son dakikada attığı golle dikkatleri üzerine çeken Volkan Yılmaz ile lig bitimi yollar ayrılmış, yetenekli futbolcu Derince Belediye Demirspor’a gitmişti.

Sarı-Lacivertli takımla BAL’da bir sezon geçiren 23 yaşındaki futbolcu geçen sezon başında Amatör Süper Lig ekiplerinden Değirmenderespor’a imza atmıştı. Normal sezonu Yeşil-Siyahlı takımda geçiren Volkan Yılmaz 9 gollük performansıyla öne çıkmıştı. Play-Off’larda Sultanorhanspor’a geçen yetenekli futbolcu, burada fazla şans bulamadı.

DEĞİRMENDERE VE DOĞANTEPE ÇOK İSTİYOR

Yeni sezon öncesinde transferin gözdeleri arasında yer alan Volkan’ı Değirmenderespor’un çok istediği öğrenildi. BAL’a çıkan Doğantepespor’un da genç futbolcuyu yakın markaja aldığı belirtiliyor. Karar aşamasında olan Volkan Yılmaz, “BAL’da oynamak, kendimi gösterip yeniden profesyonel olmak istiyorum. Ancak geçen sezon formasını giydiğim Değirmenderespor’da da çok güzel günler geçirdim. Kısa bir süreçte tercihimi yapacağım, hakkımda hayırlısı” dedi.