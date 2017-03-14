Vücudunuzu zorlamayacak 5 öneriyle şimdi detoks mevsimi!Vücuttan toksinleri ve ödemi atmada kullanılan en iyi yöntemlerden detoksun tam zamanı.

Vücudu toksik maddelerden arındırma, ödem ve şişlik atma gibi nedenlerle tercih edilen ve daha sağlıklı bir metabolizmaya kavuşmayı sağlayan detoks ile vücudunuzu bahara hazırlayabilir ve sağlıklı yaşama merhaba diyebilirsiniz. Vücudunuzun doğal bir şekilde zararlı maddelerden arınmasını sağlayan detoks uygulamalarıyla kendinizi yenileyebilirsiniz. İşte birbirinden yararlı detoks uygulamaları:

1. Probiyotik

Probiyotikler vücudumuzun daha sağlıklı olmasını ve bağırsak faaliyetlerini artırarak sindirime yardımcı olmayı sağlayan yararlı bakteriler olarak biliniyor. Son zamanlarda gıda firmaları da probiyotik içerien ürünleri daha çok piyasaya sürüyor. İki yemek kaşığı yoğurt, yarım demet maydanoz ve roka, bir adet maden suyu, bir bardak su ve toz probiyotik. Yoğurt, maydanoz ve rokayı blender'dan geçirerek üzerine maden suyu, su ve probiyotik ekleyin.

2. Şifalı otlar

Şifalı otlar detoksa çok yardımcı oluyor. Doğal bir iyileştirme özelliği olan bu otlar, toksik maddelerin vücuttan atılarak vücudun daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor. Şifalı otlar ödem ve şişlikleri vücuttan atmanın yanında çok daha parlak bir cilt ve sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Bir parça toz zerdeçal, yarım tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyunu ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz. Bu karışımı ayda bir tüketebilirsiniz.

Vücudunuzu zorlamayacak 5 öneriyle şimdi detoks mevsimi

3. Sebzeler

Sebzeler detoksta önemli bir yere sahip. Antioksidan açısından zengin olan sebzelerle toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırmak mümkün. Havuç ve maydanozu kaynatıp suyunu içerseniz karaciğeriniz toksik maddelerden arınabilir ve vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır. Maydanoz ve havuç suyunu haftada bir kez bir bardak ile sınırlayabilirsiniz.

4. Çaylar

Çaylar da harika bir detoks kaynağı. Çaylar hem rahat içimi hem de vücuda şifa vermesi açısından sık tüketilen içecekler arasında. Sağlıklı bir detoks çayı olarak 1 yemek kaşığı yeşil çay, 1 tane yeşil elma, çubuk tarçın, yarım çay bardağı limon suyu ve 1 adet kiviyi yarım litre sıcak suda kaynatın. Sonrasında meyveleri ekleyin ve biraz daha kaynatın. Çay, tarçın ve limon suyu ekleyip 2 dakika daha kaynatın. Çayınızı soğutarak demleyin ve 10 dakika sonra için.

5. Alkali detoks

Alkali ürünler vücudun pH seviyesini belirli bir oranın üzerinde tutarak vücudun toksik madde üretmesini engeller. 1 bardak goji üzümü, yarım muz, 1 bardak portakal suyu ile biraz kırılmış buzu blender ile karıştırarak harika bir detoks içeceği elde edebilirsiniz.