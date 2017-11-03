Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın güncelleme yüzünden yavaşladığı veya erişim sağlanamadığı düşünülüyor. Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya genelinde bazı kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin güncellemeden kaynaklandığı düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. WhatsApp Web'ten de uygulamaya erişim sağlanamıyor.

WhatsApp'tan açıklama geldi

WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

BTK Başkanı'ndan WhatsApp'la ilgili açıklama

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Whatsapp servislerinde ülkemiz dahil global bir hizmet kesintisi raporlanmıştır. USOM ekipleri 7/24 kesintiyi takip etmektedir" ifadelerine yer verdi.