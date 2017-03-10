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WhatsApp eski haline dönecek

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WhatsApp eski haline dönecek
WhatsApp, geçtiğimiz hafta yayınladığı güncellemeyle eklediği hikayeler özelliğini eski haline çevirmeye hazırlanıyor.

Ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir güncelleme ile Instagram ve Snapchat'te kullanılan bir özelliği uygulamasına eklemişti.

DURUM YERİNE HİKAYELER EKLENMİŞTİ

Söz konusu sosyal paylaşım platformlarında yer alan hikayeler özelliğini durum kısmına eklen WhatApp, kullanıcılarına yeni bir soluk getirmeyi hedeflemişti.

KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ GERİ ADIM ATTIRDI

Lakin bu özellik, geldiği günden beri kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Mesajlaşma platformu ise şikayetler üzerine geri adım atmaya hazırlanıyor.

YAZILI DURUM GÜNCELLEMESİ GERİ DÖNECEK

WABetaInfo'nun Twitter sayfasından paylaştığı bilgiye göre, Tagline' adını verdiği bu özellikle yazılı durum güncellemesini geri getirecek.

Firma yayınlayacağı bir sonraki güncelleme eski durum özelliğini yeniden uygulamaya tanımlayacak. Söylenene göre yeni güncelleme ile kullanıcıların durum kısmı eskisi gibi olacak.

GİZLİLİK AYARLARINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Fakat uygulamanın beta ekran görüntüsüne bakıldığında kullanıcı, yeni özelliğe gizlilik ayarların ulaşıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sahip olacak. Yani yeni özellik duracak buna ek olarak eski durum bölümü eklenerek sorun giderilmeye çalışılacak.

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