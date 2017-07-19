WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi mesajlaşma uygulamaları

İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi 5 mesajlaşma uygulaması...
Telegram
Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.
iMessage
Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.
Line
iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.
Viber
WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.
Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.
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