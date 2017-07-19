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WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi mesajlaşma uygulamaları

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WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi mesajlaşma uygulamaları
Kuşkusuz mobil mesajlaşma denilince akla ilk WhatsApp geliyor. Peki WhatsApp'ın rakipleri ne durumda?

İşte WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz en iyi 5 mesajlaşma uygulaması...

Telegram

Telefonlar için uygulaması bulunan Telegram'ın da WhatsApp'taki gibi bir web sürümü mevcut.

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.

Line

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

Viber

WhatsApp ve Telegram'ın aksine Viber'i masaüstünde kullanmak için bir masaüstü istemcisi indirmeniz gerekiyor.

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

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