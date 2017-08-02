Whatsapp'ta mavi tikten sonra yeşil tik dönemi başlıyor. Peki yeşil tiki görünce ne anlayacağız?

İlk önce Twitter ile daha sonra ise Instagram ve Facebook ile hayatımıza giren "mavi tik" yeşil renginde şimdi de WhatsApp'ta karşımıza çıkacak. Beta sürümde görüntülenen bu yeşil tikin mavi tikle hiçbir ilgisi yok!

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.

Yani ilk etapta normal kullanıcılar bu tik işaretini alamayacak. Ancak işletmelerin ardından Whatsapp'ın kullanıcılar arasında da bu mavi tiki kullandırması bekleniyor. Bu işareti gördüğünüzde o kişinin gerçek Whatsapp hesabı olduğunu anlamış olacağız.