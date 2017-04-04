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WhatsApp'ta para transferi dönemi

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WhatsApp'ta para transferi dönemi
WhatsApp, güncellemelerle kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

WhatsApp, uygulama üzerinden kolayca ödeme sağlayabilen bir sistemi kullanabilmek için bazı çalışmalar yürütüyor.

MESAJ GÖNDERİR GİBİ PARA GÖNDERİLECEK

Sistemin çok basit bir şekilde çalıştığı ve mesaj gönderir gibi para gönderip almanın mümkün olduğu iddia ediliyor.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİYLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

WhatsApp'ın bu alanda Hindistan hükümetiyle ortak çalışmalar yürüttüğü ve gerekli izinlerin alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor. WhatsApp yaptığı açıklamada Hindistan pazarını oldukça önemsediğini ve bu bölgede farklı hizmetler sunmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğini belirtiyor. Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, önümüzdeki 6 ay içinde bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

ONLİNE ÖDEMELERİN YAYGINLAŞACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Diğer yandan WhatsApp’ın bilinirliğinin yüksek olması ve Facebook'un da etkisiyle ülkede online ödemelerin yaygınlaşacağı düşünülüyor. Şimdilik Hindistan için geleceği konuşulan para transferi sisteminin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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