  • BIST 88.804
  • Altın 144,440
  • Dolar 3,5730
  • Euro 3,7822
  • Kocaeli 13 °C

Whatsapp'ta yeni özellik! Bundan sonra...

»
Whatsapp'ta yeni özellik! Bundan sonra...
Birçok sosyal medya uygulaması ile aynı özellikleri barındıran bu yenilikte Whatsapp'ta hikayaler görüntülenebilecek.

Whatsapp'ın bu yeni özelliği ile kullanım şeklinin dışına çıktığı şikayet arasında. İşte yeni güncelleme ile gelen Whatsapp hikayeler uygulamasının detayları

Whatsapp'ın son güncel sürümüyle tüm kullanıcılara sunulan Hikayeler özelliği Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların 24 saat süresince fotoğraf ve video görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaş listesine paylaşabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının yoğun eleştirisine hedef olmuş durumda. Google Play Store'da Whatsapp'ın bu güncellemesinin ardından pek çok kullanıcı en düşük puan olan bir yıldız verirken, sosyal medyada da kullanıcılar Whatsapp'ın yeni halinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bunun en önemli sebebi ise Favori rehber özelliğinin kaldırılmış olması!

Eğer siz de kendi hikayenizi paylaşmak istiyorsanız izleyeceğiniz yöntem şu: Örneğin iPhone kullanıyorsanız önce Whatsapp'a girin; ardından ayarlar menüsüne ulaşın. Ayarlar menüsünün hemen solunda bulunan Sohbetler, Kamera kısımlarını da atlayın ve Durum yani Status kısmına girin. İşte Whatsapp'ın Hikayeler özelliği tam olarak da burada ayarlanıyor. 

Bu haber toplam 539 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu uygulamayı 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti07 Ocak 2017 Cumartesi 08:59
  • Son iki haftada rekor kırdı04 Ocak 2017 Çarşamba 18:59
  • WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak03 Ocak 2017 Salı 21:01
  • NASA 2016 yılının en iyi ve en özel görüntülerini yayınladı20 Aralık 2016 Salı 23:51
  • Messenger'a grup video sohbet özelliği geldi20 Aralık 2016 Salı 23:30
  • Facebook, YouTube ve Twitter'a neden girilemiyor?19 Aralık 2016 Pazartesi 23:59
  • Mobil abone sayısı 74,5 milyon oldu13 Aralık 2016 Salı 21:40
  • İnternet paketiniz hemen bitiyorsa bu önlemleri alın!09 Aralık 2016 Cuma 23:35
  • TÜBİTAK MAM-MARTEK Bilgi Günü06 Aralık 2016 Salı 14:09
  • Whatsapp artık o telefon modellerinde çalışmayacak03 Aralık 2016 Cumartesi 11:15
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Toplu taşımada akıllı düzenlemeler yapılmalı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti