Whatsapp'ta yeni özellik! Bundan sonra...

Birçok sosyal medya uygulaması ile aynı özellikleri barındıran bu yenilikte Whatsapp'ta hikayaler görüntülenebilecek.

Whatsapp'ın bu yeni özelliği ile kullanım şeklinin dışına çıktığı şikayet arasında. İşte yeni güncelleme ile gelen Whatsapp hikayeler uygulamasının detayları

Whatsapp'ın son güncel sürümüyle tüm kullanıcılara sunulan Hikayeler özelliği Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların 24 saat süresince fotoğraf ve video görüntülerini Whatsapp üzerinden arkadaş listesine paylaşabilmelerine olanak veriyor. Ancak bu durum pek çok kullanıcının yoğun eleştirisine hedef olmuş durumda. Google Play Store'da Whatsapp'ın bu güncellemesinin ardından pek çok kullanıcı en düşük puan olan bir yıldız verirken, sosyal medyada da kullanıcılar Whatsapp'ın yeni halinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bunun en önemli sebebi ise Favori rehber özelliğinin kaldırılmış olması!

Eğer siz de kendi hikayenizi paylaşmak istiyorsanız izleyeceğiniz yöntem şu: Örneğin iPhone kullanıyorsanız önce Whatsapp'a girin; ardından ayarlar menüsüne ulaşın. Ayarlar menüsünün hemen solunda bulunan Sohbetler, Kamera kısımlarını da atlayın ve Durum yani Status kısmına girin. İşte Whatsapp'ın Hikayeler özelliği tam olarak da burada ayarlanıyor.