YA  OLDUĞUN  GİBİ  GÖRÜN,   YA  GÖRÜNDÜĞÜN  GİBİ  OL…

Daha acımızın etkisiyle yanıp tutuşurken yeni bir acıyla kavruldu gönlüm.. 14 fidan..

Göçüp gitti ömrünün baharında.. Fidanların ikisi bu ilin toprağından.. Off.. Şehidim, aslanım burada yatıyor.. Yok.. Durmuyor, doymuyor hain canavarlar.. Pes mi edecek bu yüce millet.. Öyle mi sanıyorlar acaba.. Aptallar..Aklınıza şaşarım sizin.. Bu milleti yedi düvel dize getirememiş. Bir evladını şehit veren ardından diğer yavrusunu asker etmiş.. Kanlı göz yaşı dökerken “Vatan Sağ olsun” sözleriyle bağrına taş basmış.. Ama kimseden korkmamış, vatanından vaz geçmemiş.. Yine aynı filmi görüyor toplumumuz..Çok yakındır.. Bu kutsal vatana uzanan eller kırılacak, diller kesilecektir.. Türk ayranı iyice kabardı, bardaktan taşmak üzere biline.. Bunca sıkıntı arasında beni ve benim gibi düşünenleri teselli eden Mevlana Celalettin Rumi Hz. adına yapılan o güzel, duygulu anma törenleri oldu.. Semazenlerin huzur dolu gösterilerini izlerken yine her zaman ki gibi kafamızı dağıtmak adına Mevlana’nın hayatına azıcık göz atmak geldi içimden.. Ve tabiî ki sonrada sizlerle paylaşmak.. Çünkü şu günlerde Mevlana Celalettin Rumi nin bakış açısına o kadar çok ihtiyacımız var ki..

Mevlana Celaleddin – i Rumi.. 30 Eylül 1207.. Tam 741 yıl önce, bu günkü Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan’da, babası Bahaeddin Veled ile Mümine hatunun kıymetli yavruları olarak dünyaya teşrif ettiler..

1225 yılında Karaman’ da, Gevher Hatun ile evlendi.. 3 Mayıs 1228 yılında davet edildiği Konya’ya merasimler eşliğinde gitti ve oraya yerleşti..

Ve, 17 Aralık 1273 yılında, bir Pazar günü akşam üstü, Hakkın Rahmetine kavuştu..

Kendisi ölüm gününe, düğün günü manasına gelen “ Şeb-i Arus ” olsun diye vasiyet etti.

Yani “ Şeb-i Aruz “ Hz. Mevlana’ nın ölüm gününün hatırası olarak 07 – 17 Aralık tarihleri arasında yapılan merasimdir..

Evet sevgili okurlarım.. Bu yıl da tüm heyecan ve coşkuyla anıldı Hz. Mevlana’mız.. Hem ilimizde, hem de tüm sevenlerince, dünyada..

Mevlana adının anlamı= Efendimiz.. Rumi = Anadolu anlamında söylenirdi.. Yani “Anadolu Efendisi”.. adını ona halkı takmıştı..

Öyle ayrıcalıklı bir insandı ki, manevi aşk onu yaktı, kavurdu.. Aşk ateşiyle Allah’a sığındı.. Dünyevi ne varsa onu hiç, ama hiç etkilemedi.. Maddeyse aklına bile gelmedi..

Ve insanların doymazlığına baktıkça kahroldu.. Kahroldukça güzel sözlerle veya şiirlerle seslendi topluma.. Hepsini, tüm insanları çağırdı, davet etti dergahına.. “ Gel dedi, gel.. Ne olursan ol ama gel “.. Sonra “Bazen Diyorum ki “ Ne Olacak Söyle Gitsin” sonra diyorum ki “Söyleyince Ne Olacak, Sus Bitsin”…dedi..

İnsanların hırslarına şahit oldu, üzüldü.. Ve dedi ki “ Hırsı Bırak, kendini boş yere harcama.!! Şu Toprak Altında Çırakta Bir, Ustada”..

Bir elini göğe açtı, bir elini toprağa.. Döndü, döndü, döndü…Yaratana bıraktı, bedenini, beynini.. Sembolik olarak, kainatın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya olan aşk ile harekete geçişini, yönelişini ifade etti.. Yani adeta manevi aleme yolculuktu bu (SEMA).. Dedi ki “ Mademki varlığın manası Aşk tır.. Aşkın en ileri noktası olan Allah Aşkı ve muhabbeti.. Her şeyin üzerinde değere sahiptir.. Ben daima oradayım..

Hz. Mevlana, büyük bir devlet adamı, din bilgini, filozof, iyi bir ulama idi.. Söylediği her sözde derin bir mana ve gerçeklik vardı.. Mısralarında, aşk ateşinin yakıcılığı daima ön plana çıkardı.. Ve derdi ki “ Ben hem aşık, hem maşukum.. Ben hem aynayım, hem güzelliğim.. Hem de güzelliği seyreden”.. Allah’ın nurunu, ışığını insanlığa yaymaya, doğruluğu, dürüstlüğü yaşam kuralı olarak en öne çıkartmaya ömrünün sonuna kadar sürdürdü.. Nasihatler, öğütler etti.. Vasiyetler bıraktı.. Şiirleri ozanlara rehber oldu.. Ama insanlık ne denli aldı nasibini, tartışılır.. Hele de dilden dile dolaşan 7 öğüdü vardı ki

.Sevgide Güneş gibi ol,

.Dostluk ve kardeşlikte Akarsu gibi ol,

.Hataları örtmede gece gibi ol,

.Öfkede Ölü gibi ol,

.Tevazuda Toprak gibi ol,

Her ne olursan ol..

.Ya olduğun gibi görün,

.Ya göründüğün gibi ol…

Ve çok mütevazi bir yaşamı vardı.. Çünkü Allah’tan başka kimseden beklediği hiç bir şey yoktu ki.. İstediği tek şey Aşk ta bütünleşmek.. Bir ses, bir nefes..

Ve, zaten “ Biz olana “ Elhamdülillah” – Olmayana da “ Eyvallah” demesini biliriz, derdi..

Evet efendim.. “ Mevlana Celalettin Rumi “ hakkında anlatılacak o kadar çok şey var ki, hangi yönünden söz edeceğimi bilemiyorum.. Başta da dediğim gibi bu yıl ki anma törenlerini yine İzmit Belediyesi mükemmel organizelerle izlettirdi.. Ben uzayan soğuk algınlığım nedeniyle bu programlara katılamadım ancak TV 41 den canlı izledim.. Bu tür coşkulu programlarla İnsanlığı, İnsan olmayı ve Aşkı bize hatırlatanlara binlerce teşekkürler.. Evet, Mevlana Celalettin Rumi’ yi anmanın en faydalı yanı da bu bence..