  • BIST 89.722
  • Altın 147,221
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 7 °C

Yaban hayatı unutulmadı

»
Yaban hayatı unutulmadı
"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla Kocaeli'de düzenlenen etkinlikler kapsamında, yemleme çalışmaları yapıldı

Kocaeli'de "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında, Kartepe ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı. 

Ekipler, Kandıra ilçesinde de vatandaşlar ve avcılara yönelik, yaban hayatın korunması konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek de bu kapsamda, kentte korunan 10 yaban hayatı geliştirme sahasından biri olan, bin 19 hektarlık Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılarla bir araya geldi. 

Çiçek, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2013'te düzenlenen 68. Genel Kurulu'nda yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü ilan edilmesine karar verildiğini anımsattı. 

Yılın her günü yaban hayatı için faaliyetlerinin sürdüğünü, kış aylarında yemleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Çiçek, yaralanan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştirdiklerini, kaçak avcılıkla mücadele ettiklerini, kentte biyo çeşitlilik envanter çalışması yürüttüklerini ve okullarda tabiat sevgisi ile doğal yaşam eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

''Karlı aylarda yaban hayvanlarımız aç kalmasın diye tabiata geçen yıl 2 bin 250 kilogram yem bıraktık'' diyen Çiçek, bu yıl ise 2 aylık süreçte bin 600 kilogram yem bıraktıklarını söyledi. 

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde Kartepe, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde yemleme çalışması yaptıklarına dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

''Yemleme yapacağımız alanları, kurduğumuz fotokapanlarla belirleyerek, hangi tür hayvan olduğunu, hangi tür yem kullanmamız gerektiğini tespit ediyoruz. Yaralanan yaban hayvanlarının belediyelere ait 2 barınak ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde tedavilerini gerçekleştiriyor, tedavilerinin ardından doğaya salıyoruz. Geçen yıl 66 yaralı hayvan barınağa gelmiş, bunların 20'si tabiata bırakılmış. 2017 ise biraz farklı. İzmit Körfezi'nde petrol sızıntısı oldu. Bu olayda 452 sucul kuş zarar gördü, bunların 141'ini tabiatla buluşturduk. Barınaklarımız ve hayvanat bahçesinde tedavisi süren hayvanlarımız var. Bu hayvanları, tedavilerinin ardından bulundukları yere salıyoruz.''

Tabiatın yalnızca hayvandan ibaret olmadığına işaret eden Çiçek, bitki, flora ve fauna kısmının da olduğunu, bunun için Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile kentin biyo çeşitlilik envanter çalışmasını yaptıklarını vurguladı. 

Çiçek, okullarda eğitimlere gittiklerini, geçen yıl 2 bin 29 öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl 2 aylık süreçte ise 450 öğrenciye tabiat sevgisi ve doğal yaşam eğitimleri verdiklerini kaydetti. 

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Özen ise 12 kişilik ekiple ilin biyo çeşitliliği, yaban hayat alanları, endemik bitkiler, kuş, memeliler ve iç su balıklarının tespiti, amfibilerin, sürüngenlerin araştırılması için ''Kocaeli Karasal ve İçsu Ekosistemleri Biyo Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'' yürüttüklerini aktardı. 

Özen, 2 yıllık projenin 1,5 yıllık bölümünün tamamlandığını anımsatarak, projede koruma altına alınması gereken bazı orkide türleri tespit ettiklerini belirtti. 

 

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derede inek kurtarma operasyonu03 Mart 2017 Cuma 18:27
  • İzmit'in en büyük mahalle konağı açıldı03 Mart 2017 Cuma 18:13
  • Başkan Baran, panelde öğrencilere seslendi03 Mart 2017 Cuma 18:08
  • İzmit’te dilencilere geçit yok03 Mart 2017 Cuma 17:57
  • KTO üyelerine Peugeot avantajları anlatıldı03 Mart 2017 Cuma 16:24
  • Bu güne dikkat! 20 derecenin üzerine çıkacak03 Mart 2017 Cuma 15:13
  • Kızıltepeli muhtarlar İzmit turunda03 Mart 2017 Cuma 14:24
  • 17 Ağustos’tan kalan kimliksiz mezarlar açıldı03 Mart 2017 Cuma 13:41
  • İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı03 Mart 2017 Cuma 13:36
  • Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı03 Mart 2017 Cuma 13:17
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Koşup gelen kadar, kaçıp giden var
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti