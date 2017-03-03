Yaban hayatı unutulmadı

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla Kocaeli'de düzenlenen etkinlikler kapsamında, yemleme çalışmaları yapıldı

Kocaeli'de "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, etkinlikler kapsamında, Kartepe ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, Kandıra ilçesinde de vatandaşlar ve avcılara yönelik, yaban hayatın korunması konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek de bu kapsamda, kentte korunan 10 yaban hayatı geliştirme sahasından biri olan, bin 19 hektarlık Seyrek Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avcılarla bir araya geldi.

Çiçek, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2013'te düzenlenen 68. Genel Kurulu'nda yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü ilan edilmesine karar verildiğini anımsattı.

Yılın her günü yaban hayatı için faaliyetlerinin sürdüğünü, kış aylarında yemleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Çiçek, yaralanan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştirdiklerini, kaçak avcılıkla mücadele ettiklerini, kentte biyo çeşitlilik envanter çalışması yürüttüklerini ve okullarda tabiat sevgisi ile doğal yaşam eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

''Karlı aylarda yaban hayvanlarımız aç kalmasın diye tabiata geçen yıl 2 bin 250 kilogram yem bıraktık'' diyen Çiçek, bu yıl ise 2 aylık süreçte bin 600 kilogram yem bıraktıklarını söyledi.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde Kartepe, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde yemleme çalışması yaptıklarına dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

''Yemleme yapacağımız alanları, kurduğumuz fotokapanlarla belirleyerek, hangi tür hayvan olduğunu, hangi tür yem kullanmamız gerektiğini tespit ediyoruz. Yaralanan yaban hayvanlarının belediyelere ait 2 barınak ile Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde tedavilerini gerçekleştiriyor, tedavilerinin ardından doğaya salıyoruz. Geçen yıl 66 yaralı hayvan barınağa gelmiş, bunların 20'si tabiata bırakılmış. 2017 ise biraz farklı. İzmit Körfezi'nde petrol sızıntısı oldu. Bu olayda 452 sucul kuş zarar gördü, bunların 141'ini tabiatla buluşturduk. Barınaklarımız ve hayvanat bahçesinde tedavisi süren hayvanlarımız var. Bu hayvanları, tedavilerinin ardından bulundukları yere salıyoruz.''

Tabiatın yalnızca hayvandan ibaret olmadığına işaret eden Çiçek, bitki, flora ve fauna kısmının da olduğunu, bunun için Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile kentin biyo çeşitlilik envanter çalışmasını yaptıklarını vurguladı.

Çiçek, okullarda eğitimlere gittiklerini, geçen yıl 2 bin 29 öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl 2 aylık süreçte ise 450 öğrenciye tabiat sevgisi ve doğal yaşam eğitimleri verdiklerini kaydetti.

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Özen ise 12 kişilik ekiple ilin biyo çeşitliliği, yaban hayat alanları, endemik bitkiler, kuş, memeliler ve iç su balıklarının tespiti, amfibilerin, sürüngenlerin araştırılması için ''Kocaeli Karasal ve İçsu Ekosistemleri Biyo Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'' yürüttüklerini aktardı.

Özen, 2 yıllık projenin 1,5 yıllık bölümünün tamamlandığını anımsatarak, projede koruma altına alınması gereken bazı orkide türleri tespit ettiklerini belirtti.