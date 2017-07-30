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Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi

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Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmit’e gelen bir grup öğrenci şehri gezdiler. 

Yabancı öğrenciler önce İzmit Belediyesi’nin Gençlik Bilgilendirme ve Danışma Merkezi Genç-İz’i ziyaret ettiler. Belediye yetkililerince, yabancı öğrencilere gençlik projeleri hakkında bilgi verildi. Cumhuriyet Parkı’ndaki Genç-İz’de kuş evi yapımı ve tişört boyama etkinliği yapan konuk öğrenciler yaptıkları kuş evlerini parkın içindeki ağaçlara astılar.

Yabancı öğrenciler daha sonra belediye yetkilileri eşliğinde İzmit turuna çıktılar. Öğrencilere sırasıyla Ekopark, Orhan Camii, Tarih Koridoru, Sırrı Paşa Konağı, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Yeşil Konak, Cephanelik, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi ile Gölkay’ı gezdi. Türkiye’de bulundukları süre içinde önce İstanbul’u daha sonra da İzmit’i gezme fırsatı bulduklarını söyleyen yabancı öğrenciler, “İzmit çok güzel bir şehir. Özellikle tarihi yapıların zenginliği bizleri çok etkiledi” şeklinde konuştular.

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