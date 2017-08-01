Yabancı öğrencilerden "vefa" örneği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarında bulunan 21 bilgi evinde ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kursunda, 30 yabancı öğrenci gönüllü İngilizce öğretmenliği yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, kentteki ortaokul öğrencilerine gönüllü İngilizce eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şehrin farklı noktalarında bulunan 21 bilgi evinde ortaokul öğrencilerine yönelik yaz İngilizce kursunda, 30 yabancı öğrenci gönüllü öğretmenlik yapıyor.

Kursta teorik bilgiler veren gönüllü öğretmenler, daha sonra öğrencilerle çarşı, pazar ve market gezerek İngilizce pratik yapmalarını sağlıyor.

Etiyopyalı Mohammed Muntaz Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde doktora öğrencisi olduğunu söyledi.

Etiyopya'da lisans eğitimini tamamladığını, Çin'de yüksek lisans yaptığını anlatan Osman, ülkesinde 3 sene öğretmenlik yapmasının ardından doktora eğitimi için Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Osman, Türkiye'ye kazandığı burs sayesinde geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok memnunum. Kocaeli'yi, Türkiye'yi çok sevdim. İkinci ülkem gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Biriminden, öğrencilere İngilizce öğretmemiz konusundan teklif geldi. Biz de memnuniyetle yardım etmek için kabul ettik, çalışıyoruz. Öğrencilerin bizden ders almaları avantajlı, özellikle telaffuz açısından. Türk hocalar hem Türkçe hem İngilizce konuşuyor. Biraz zor olabilir çocuklar için. Ben de Türkçe'yi burada öğrendim. Geçen sene 1 yıl hazırlık gördüm. Geçen yaz memleketime gittim ama bu yaz gitmedim. Boş vakitlerimizde öğrencilere yardım ediyoruz, hem İngilizce dersi veriyorum hem de kenti geziyorum."

"Yaz tatili boyunca gönüllü olarak ders veriyoruz"

Kırgızistanlı Zhakshylyk Sharshekov da Kocaeli Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yaptığını söyledi.

Türkiye'ye ilk kez 2013 yılında bir değişim programı aracılığıyla geldiğini aktaran Sharshekov, Türkiye'yi çok sevdiği için eğitimini burada tamamlamaya karar verdiğini kaydetti.

Sharshekov, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Biriminin her konuda kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kocaeli halkı, iklim, ortam çok güzel burada. Kocaeli çok sevilecek bir yer. Biz öğrencilere İngilizce dersi vermeye 1 ay önce başladık. Yaz tatili boyunca, gönüllü olarak ders veriyoruz. İngilizce yaz kampı yapılacak dediler ve biz çok sevindik. Böyle güzel bir projeye 'hayır' diyemedik, çok güzel bir proje ve buna katıldık. Bu şansı yakaladığımız için mutluyuz. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanlardan İngilizce dersi almak öğrenciler için çok ilginç. Umarım verimli oluruz. Kısa süreli de olsa elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz. Öğrencilere çok ilginç geliyoruz ve bu yüzden daha da ilgi gösteriyorlar derse."

"Kelime haznemiz gelişti"

Kursiyerlerden 13 yaşındaki Kübra Taş, 7. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Geçen yaz da geliyordum kursa. Bu yaz da devam ediyorum. Yabancı hocalardan ders almak TEOG sınavı açısından iyi. Birçok kelime öğrendim. Yani çok iyi oldu benim için. Yabancı hocalardan ders almak daha avantajlı. Sürekli İngilizce konuştuğumuz için kelime haznemiz gelişti." ifadelerini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Emir Örçer de İngilizce kursuna bu sene başladığını dile getirerek, "Hocalarımız sağ olsun çok yardım etti İngilizce açısından. Bilmediğim kelimeleri burada öğrendim. Yabancı hocadan ders almak çok iyi." dedi.

Didem Şengel de yabancı öğretmenlerden İngilizce dersi aldığı için şanslı olduklarını vurgulayarak, "Hocalarımızdan çok memnunuz. Yabancı hocalardan ders almanın avantajları var. Onlar İngilizce'nin temelini biliyor, bize öğretiyor. TEOG açısından da çok yararını göreceğiz." diye konuştu.