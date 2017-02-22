Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Mehmet Ali Bolat, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'ın yanı sıra son 5 yılda Afrika'nın 54 ülkesinden, Güney Asya'dan, Güney Amerika'dan ve dünyanın hemen her bölgesinden uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelişinin arttığını belirtti.

Bolat, yaptığı açıklamada, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaları Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'de 203 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu, bunların 100 binden fazlasının üniversitede olduğunu, yaklaşık 15 bininin ise imam hatip ve diğer liseler, Kur'an kursu, askeri okul gibi diğer alanlarda eğitim aldığını vurgulayan Bolat, "Türkiye'deki öğrenciler, geçmişten bu yana Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'dan geliyor ama son 5 yılda Afrika'nın 54 ülkesinden, Güney Asya'dan, Güney Amerika'dan ve dünyanın hemen her bölgesinden öğrenci gelişi arttı." diye konuştu.

- "A'dan Z'ye rehberlik danışmanlık hizmeti veriyoruz"

Uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalara 2004'te SADER-Sosyal Araştırmalar ve Kültürlerarası Dayanışma Derneği kapsamında başladıklarına işaret eden Bolat, uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye ilk gelişlerinden mezun olup gidişlerine kadar aradaki tüm faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Bolat, öğrencileri Türkiye'ye ilk geldiğinde havaalanında karşıladıklarını, A'dan Z'ye rehberlik danışmanlık hizmeti verdiklerini aktardı.

- "Dünyanın 160 ülkesinde 65 bin Türkiye mezunu var"

Bolat, uluslararası öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlediklerini ifade ederek yaklaşık 30 bin uluslararası öğrenci üyeleri bulunduğunu, bunun çok önemli bir rakam olduğunu dile getirdi.

Uluslararası öğrencilerin eğitim gördükleri dönemde 2 ülke arasında köprü kurmaya başladığına ve ilişkilerin gelişmesini sağladığına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Mezun olup gittiklerinde bazıları Türkiye ile ilgili kurumlarda çalışmaya başlıyorlar. Başka kurum ve kuruluşlarda da çalışsalar, özel sektörde ticaret de yapsalar, hayatları boyunca Türkiye ile ilgili her türlü konu onlara sorulduğu için Türkiye'yi temsil ediyorlar. Türkiye'nin o ülkelerdeki ciddi anlamda kamu diplomasisine katkı sağlıyorlar. Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda uluslararası öğrencilerden hep şunu duyuyordum, bana sordular."

Bolat, bu öğrencilerin fiilen Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayarak "Türkiye'nin kamu diplomasi çalışmasını orada gönüllü olarak uluslararası öğrenciler yapıyor. Bugün dünyanın 160 ülkesinde 65 bin Türkiye mezunu var. Onların kurmuş olduğu Türkiye mezunları dernekleri var. Hem örgütlü olarak Türkiye'yi tanıtıyorlar hem de kamu diplomasisi anlamda Türkiye'nin temsilciliğini yürütüyorlar." dedi.

FETÖ'nün her alanda olduğu gibi uluslararası öğrenci alanında da ülkeye zarar verdiğini aktaran Bolat, dünya genelinde Türkiye'yi en doğu şekilde savunacak insanların Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler olduğunu belirtti.

Bolat, FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından 15 üniversitenin kapatıldığını, bu üniversitelerde yaklaşık 120 ülkeden 4 bin 163 öğrenci bulunduğunu ifade ederek FETÖ ile bağlantısı olmayan öğrencilerin uygun üniversitelere yerleştirildiğini bildirdi.

FETÖ ile bağlantısı tespit edilen uluslararası öğrencilerin sınır dışı edildiğini, emniyet yetkililerinin bu öğrencileri Türkiye'den uzaklaştırdığını dile getiren Bolat, FETÖ'nün yurt dışındaki okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildiğini, tüm okulların Türkiye'nin gerçek temsilcisi olan kurumlara geçeceğini kaydetti.