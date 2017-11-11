Yabancı plakalı kamyonetle servis minibüsü çarpıştı

Kaza 15.00 sularında Gebze 619. Sokak ‘ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cristian İyona idaresindeki AG 60 JLR plakalı kamyonet iddialara göre yolda aşırı hızlı seyrediyordu. Hızlı gittiği için sağ taraftan gelen Tolga Yıldız idaresindeki 41 P 1448 plakalı servis minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yabancı plakalı kamyonetin sürücüsü Cristian İyona yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Meydana gelen kaza sırasında servis minibüsünün boş olması kazanın daha da büyümesini önledi. Polis ekipleri kaza ile alakalı inceleme başlattı.