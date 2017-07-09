Yabancı tur şirketleri, ilimize davet edilecek

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdür Adnan Zamburkan’ı ziyaret eden TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, birlikte yürütülecek çalışmalarla yerli ve yabancı turist ilimize davet edilecek.

TÜRSAB Yedigöller BYK Başkanı Aytekin Şahinbaş, Genel Sekreteri Adnan Turan, Sayman Fatih Saroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Taşhan ile İsmail Malkoç’tan oluşan İzmit Merkez Ofiste gerçekleşen aylık yönetim kurulu toplantısının ardından Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan’ı yerinde ziyaret etti. Sohbette; İlimizdeki turizmin, yatırımlarla pazarlanması gerektiği, turların bölgelerimize gelmeleri için tur operatörleri ile bilgilendirme ve tanıtım programlarının yapılması konuları masaya yatırıldı.

KAÇAK TURA İZİN YOK!

Kocaeli’nin turizm pastasından daha çok gelir elde etmesi için şu ortak kararlar alındı: Bölgenin tanıtımı, TÜRSAB’la daha yakın işbirliği içerişinde çalışmak, bölgeye ulusal ve uluslararası tur operatörlerinin davet edilmesi. İlimize tur düzenleyen acente ve araçların kontrol edilmesi, D2 plakası ve TÜRSAB belgesi olmayan kaçak seyahat acentelerine gerekli işlemlerin yapılması için denetimlerin sıklıkla devam ettirilmesine dikkat çekildi. Öte yandan tura çıkan personelin nitelikli olması ve işinde uzman, saygılı ve kültürel anlamda da donanımlı olması gerektiği de ifade edildi.