Yabancı uyruklu zehir tacirlerine tutuklama

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, 2 yabancı uyruklu kişinin lüks bir araçla yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'a nakledeceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, plakasını belirledikleri yabancı plakalı lüks aracı ilçe sınırlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde 63 kilo 175 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 9 Kasım'da Dilovası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 6 kilo 167 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz etmesi üzerine şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.