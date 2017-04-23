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Yağmur, 23 Nisan coşkusuna engel olamadı

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Yağmur, 23 Nisan coşkusuna engel olamadı
Bugün 23 Nisan. TBMM’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümü. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği en önemli ulusal bayramlarımızdan biri.

Bugünün kıymetini bilelim. Bu devletin, bu vatanın, bu bayrağın önemi bu bayram gününde hepimiz düşünelim. Mümkünse bugün kendimizi çocukların yerine koyalım, onların sıkıntılarını anlamak için çaba gösterelim.

Şiddetli yağan yağmura rağmen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde bayramlarını kutladı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmit Saat Kulesi'nde bulunan Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

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DAKİKALARCA BEKLEDİLER 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik anıta çelenk sundu. Şiddetli yağan yağmura rağmen öğrenciler şemsiyelerle tören alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yağan yağmura aldırış etmeden tören alanında dakikalarca beklediler.

Çiğdem ARMAĞAN

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ 

Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Yürüyüşü, saat 14.30’da Kültür Tepesi’nden başlayacak. Çocuklar bugün il yöneticilerinin makamlarına oturacak. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği de, Uluslararası Fuar Merkezi’nde gün boyu devam edecek.

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