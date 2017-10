Yağmur altında Cumhuriyet coşkusu

Tören kapsamında Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Valilik Karamürsel Alp Salonu’nda tebrikleri kabul etti. Daha sonra valilik A Kapısı önünde Cumhuriyet Bayramı resmî törenine geçildi. Yağmurlu hava sebebiyle tören bir saat ertelendi.

PROTOKOL KATILIM SAĞLADI

Törene; AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, CHP Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KTO Başkanı Sibel Moralı, daire müdürleri ve protokol üyeleri katılım sağladı.

CUMHURİYET, GENÇLERE ARMAĞANDIR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, “Bugünü huzur içinde kutlamanın kıvancı içindeyiz. Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan egemenliğin sembolüdür. Cumhuriyet, daima ileriye bakan gençlere armağandır. Aziz milletimizin her bir ferdi Cumhuriyetimizi muhasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için her daim çalışmaktadır. Devletine, milletine, bayrağına sadakatle bağlı olan bu millet 94. yılda ülke üzerinde oynanan her türlü şer odağı geri püskürtmüştür. Aydınlık yarınlara hep birlikte çıkacağız” dedi.

TÖRENDE RESMİ GEÇİT

Aksoy sözlerini şöyle noktaladı: “Cumhuriyetimizin emanetçisi siz gençler, Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza kadar ilelebet yaşatacağınıza eminim. Siz gençlerle birlikte geleceğe daha güvenle bakacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Aksoy’un konuşmasının arsından sırasıyla, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu, Kafkas ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Tören resmi geçit ile son buldu.

Çiğdem ARMAĞAN