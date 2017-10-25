Yağmur kaza getirdi! Kontrolden çıkınca...

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 S 2145 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.