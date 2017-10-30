Yağmur, Kocaeli'yi ne zaman terk edecek?
Kocaeli'de iki gündür etkili olan sağanak yağış, etkisini sürdürüyor. Peki Kocaeli'deki sağanak yağış ne kadar sürecek?
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Kocaeli gece saatlerinden itibaren yeniden şiddetli yağışa teslim oldu. Yağışlar, geçtiğimiz cumartesiden itibaren etkisini göstermeye başlamıştı. Bugün de yağışlı bir hava beklenirken, yarın havanın normale dönmesi bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları artacak. Cumartesi günü de kentimizde sağanak yağış bekleniyor.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, sağanak yağış
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