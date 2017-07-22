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Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Başkanı'ndan açıklama

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Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Başkanı'ndan açıklama

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin 6’ncı bölge eski yöneticileri Koray Öztürk ve Turan Günbay’ın haklarında açılan dava ile ilgili yargı sürecine yer verilmişti. Dün Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Subaşı ile Başkan Yardımcısı Osman Beşli, bu konuda açıklama yaptılar. 1 Temmuz itibarıyla Toplu Yapı Yönetim Başkanlığı görevini üstlenen Subaşı şunları söyledi:

“Söz konusu haberde, Toplu Yapı Yönetimi’nin yıllık bütçesinin 10 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor. Bitim yıllık bütçemiz 142 bin TL’dir. Daire başına Toplu Yönetime 2.40 TL ödenmektedir. Yahya Kaptan’da hala TOKİ ile tapu sorunu tamamen bitmemiştir. Hala her bölgede tapusu alınmamış konutlar var. Ticaret merkezindeki birimlerin hiçbirinin tapusu yok. Bütün tapular sahiplerine geçene kadar toplu yapı yönetiminin sürmesi gerekir. Biz, yöneticiler olarak Toplu Yapı’dan ayda 250 TL alıyoruz. Zaten yaptığımız masraf daha fazladır. Bütün tapu sorunları bittiğinde, Yahya Kaptan sakinlerinin 4/5’inin talebiyle, Toplu Yapı yönetimi kalkabilir. O zaman geldiğinde, biz de kalkması yönünde imza veririz.” 

Osman Beşli de 6’ncı bölge denetçisi ve yöneticisi olarak Koray Öztürk ve Turan Günbay ile ilgili davayı kendisinin açtığını söyledi, “Ben oy birliği ile seçilmiş, oy birliği ile ibra edilmiş bir yöneticiyim. Öztürk ve Günbay’la ilgili yasal süreç bitmemiştir. Devam eden davalar vardır. Bu arkadaşlarımızın yönetimi 4 yıldır ibra edilmemiştir.” dedi.

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