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Yahya Kaptan ve Sanayi için yeni altyapı ihalesi

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Yahya Kaptan ve Sanayi için yeni altyapı ihalesi
Geçen yıl aralık ayında etkili olan yağışların ardından İzmit’in doğusunda Sanayi ve Yahya Kaptan Mahalleleri’nde meydana gelen sel baskınları ciddi zararlara neden olmuş, bu bölgelerde alt yapı eksiği bulunduğu ortaya çıkmıştı.

BUGÜN İKİ İHALE VAR 

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü sel baskınına uğrayan bu iki bölgede iki yeni alt yapı projesi için bugün ihaleye çıkıyor. Sanayi Mahallesi’nde 1876 metrelik yağmur suyu, 651 metrelik kanalizasyon hattı yapılacak. Yahya Kaptan Mahallesi’nde ise 330 metrelik terfi merkezi, 87 metre taş duvar inşa edilecek. Her iki altyapı işi ile ilgili ihaleler bugün 11.00 ve 14.00’de yapılacak. İki proje de 180 gün içinde tamamlanacak, Yahya Kaptan ve Sanayi Mahalleleri için sel riski ortadan kalkacak.

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