Yahya Kaptan’da yeni bir yaşam Royal City Konakları

Kemalettin Akkurt’un yönetim kurulu başkanı olduğu Akkurt Grup, İzmit Yahya Kaptan’da yeni, lüks bir konut projesine start verdi.

Doğa Koleji’nin hemen yanında, Sabancı Grubu’na ait 80 dönüm orman içinde satın alınan 23 bin metrekarelik alana 8 blokta 130 konut inşa edilecek.

AKILLI EV SİSTEMİ

Sitede; SPA, Türk hamamı, fitness ve çeşitli spor alanları yer alırken, 80 dönümlük özel ormanı içinde ise yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri ve çocuk oyun alanları bulunacak. Tüm konutlar “Akıllı ev” sistemi ile donatılacak. Otoparktan dairelere asansörle ulaşım sağlamak mümkün hale getirilecek. 22-23 Nisan tarihlerinde dev projenin tanıtımı yapılacak.