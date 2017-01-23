‘Yahya Kaptan’dan hizmeti esirgemedik’

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yahya Kaptan 1. Bölge Başkanı Celal Kartal ve yönetim kurulu üyeleri Zehra Afal, Ziya Kaçar, Sadık Yavuz’u makamında kabul etti.

Belediye Meclis üyesi Haluk Akgün’ün de hazır bulunduğu ziyarette, Yahya Kaptan Mahallesi’ne yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Doğan’a teşekkür edildi.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Doğan, “Yahya Kaptan Mahallemize, görev geldiğimiz ilk günden itibaren yıllarca yapılmayanları yaptık. Mahallemiz için elimizden geleni esirgemiyoruz” dedi.

YILLARCA YAPILMAYANLARI YAPTIK

Başkan Doğan, “Yahya Kaptan, kurulduğundan beri el değmeyen ana yolları, kaldırımları, kavşakları, parkları hep bizim dönemimizde yeniledik. Bisiklet eğitim pisti bu mahallemizde. İZMEK kurslarımızdan binlerce kişi yararlanıyor. İlk emekli evlerinden birini burada faaliyete geçirdik. Yahya Kaptan Anıtımız, Kınalı Asker Parkımız hepsi Yahya Kaptan’da. Yürüyüş yolları, spor alanları, yeşillikler ile mahallemiz çok daha güzel hale geldi. Yahya Kaptan’ın 10-15 yıl önceki hali çabuk unutuldu.” ifadesini kullandı.

MAHALLEYE AYRI BİR DEĞER KATACAK

Doğan, “Bu mahallemizden hiçbir şeyi esirgemedik. Şuanda bölgede tramvay çalışmaları devam ediyor. Zor bir süreç ama tamamlandığında mahalleye ayrı bir değer katacak, Kazanan yine mahallemiz ve vatandaşlarımız olacak. Yahya Kaptan bu dönemde yapılması gereken hizmetler açısından belediyemiz tarafından hiçbir zaman göz ardı edilmedi. Her bölgeye hiç ayrım yapmadan en iyi hizmetleri götürme gayreti içerisindeyiz. Herkesin belediye başkanıyız” şeklinde konuştu.

İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ALIYORUZ

Başkan Doğan’ın yakın ilgisi için kendisine teşekkür eden Yahya Kaptan 1.Bölge Yönetim Kurulu da “Yönetim olarak ilk seçildiğimiz günlerde başkanımız bizi ziyaret edip, yanımızda olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi’nden hizmet anlamında istediğimiz her şeyi alıyoruz. Sizin sayenizde çocuk parklarımızın tamamı yenilendi. Başkanımıza destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dediler.