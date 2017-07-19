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Yahya Kaptan’ın eski yöneticileri, 3 yıl süren davada aklandı

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Yahya Kaptan’ın eski yöneticileri, 3 yıl süren davada aklandı
1980’li yıllarda bölgenin yerleşime açılışıyla birlikte TOKİ öncülüğünde kurulan Toplu Yapı Yönetimi sistemi, günümüzde birilerinin saltanat makamına dönüştü.

4900 bağımsız konutun, yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı bölgede Toplu Yapı Yönetimi hep aynı kişilerin elinde. Aslında günümüzde Yahya Kaptan’da böyle bir yönetim biçimine ihtiyaç yok.

Yıllık 10 milyon TL civarında bütçesi bulunan Toplu Yapı Yönetimini bir grup elinden hiç bırakmak istemiyor. 2013-2014 döneminde bu grubun içinden olmayan 2 kişi, bir şekilde yönetime girmiş. Biri, büyük bir özel sektör kuruluşunda yönetici olan Koray Öztürk. Diğeri,  herkesin tanıdığı, güvendiği bir öğretmen Turan Günbay..
Bu iki kişi, Toplu Yapı Yönetiminde çok özveri ile çalışmışlar. Bazı bölgelerde eksik olan alt yapı işlerini yaptırmışlar. Ama daha sonra “Sen misin bu yönetimi delen” mantığıyla, Toplu Yapı Yönetimi tarafından haklarında dava açılmış. Yolsuzluk yapmakla suçlanmışlar. Koray Öztürk ve Turan Günbay, 3 yıl boyunca mahkemelere gidip geldiler. Aslında haklarındaki suçlama tamamen haksızdı. Ama Toplu Yapı yönetimi, Yahya Kaptan halkının ödediği aidatları kullanarak, bu iki kişi hakkındaki davada direndi. Sonunda, Kocaeli 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava, önceki gün sonuçlandı. Mahkeme, Yahya Kaptan Toplu Yapı yönetiminin açtığı davayı reddetti. Yani Öztürk ve Günbay aklandılar. Bu dava devam ederken Yahya Kaptan Mahallesi’nde kimsenin yüzüne bakamadıklarını, hatta evlerini satıp, mahalleden ayrılmayı bile düşündüklerini söyleyen Öztürk ile Günbay, şimdi büyük bir yükten kurtulmanın huzurunu yaşıyorlar. Yahya Kaptan Mahallesi’nde artık bu toplu yapı yönetimi saçmalığına son verilmesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyorlar.

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