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Yakalama kararını e-Devlet'ten öğrendi, ifade vermeye gidince tutuklandı

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Yakalama kararını e-Devlet'ten öğrendi, ifade vermeye gidince tutuklandı
"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını e-Devlet'ten öğrenen eski polis, ifade vermek için geldiği adliyede tutuklandı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan, daha önce meslekten ihraç edilen polis Yılmaz Sapmaz, ifade vermek için geldiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, meslekten ihraç edilen polis Yılmaz Sapmaz ve avukatı katıldı. 

Daha önce aynı suçlamayla gözaltına alınan, mahkemece tahliye edilen ve savcılığın itirazı üzerine hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık, savunmasında hakkındaki aranmayı e-Devlet üzerinden öğrendiğini söyledi.

Adana'da ailesinin yanında kaldığını belirten sanık, ifade vermek üzere Kocaeli Adliyesine geldiğini dile getirdi. 

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sapmaz, ByLock kullanmadığını, söz konusu terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Bank Asya'da, faizsiz banka olduğu için hesap açtığını ileri süren sanık, "Arandığımı öğrenince teslim oldum. Kaçmadım, mahkemeyi yanıltacak bir tavır içine girmedim. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu, iyi niyetle teslim olduğunu, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını savunarak, sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın yakalama kararını kaldırarak, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Yılmaz Sapmaz'ın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da hesap hareketlerine devam ettiği gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 

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