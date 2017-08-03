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Yakalanınca "Ben bu hatayı nasıl yaptım" dedi

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Yakalanınca "Ben bu hatayı nasıl yaptım" dedi
Körfez ilçesinde meydana gelen olayda bir akşamda 3 ev soyan hırsız yakayı ele verdi. Zanlının benzer suçlardan 30 sabıka kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

22 Temmuz günü, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde 3 eve giren hırsızlar para, cep telefonu ve bilgisayarları çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada evlere balkondan girerek hırsızlık yapan 2 kişinin kimliklerini belirledi. Polis, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 30 ayrı suç kaydı bulunan M.K'nın İstanbul Esenler'de bulunduğunu belirledi.

"Ben bu hatayı nasıl yaptım"

 Polisleri karşısında gören M.K. "Ben bu hatayı nasıl yaptım" diyerek serzenişte bulundu. İzmit'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.K. adliyeye sevk edildi. Polis diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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