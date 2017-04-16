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Yaktığı ateşte ölü bulundu 

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Yaktığı ateşte ölü bulundu 
Kartepe Avluburun Köyü'nde tarlasındaki kuru otları temizlemek için ateş yakan emekli öğretmen, fenalaşarak yere yığılınca yaktığı ateşin içinde ölü olarak bulundu.

Kartepe Avluburun Köyün'deki tarlasında kuruyan otları yakarak temizlemek isteyen emekli öğretmen Mustafa Güventürk (70) otları bir alana toparladıktan sonra tarlada ateş yaktı. Bu esnada fenalaşan Güventürk yere yığıldı. İlerleyen saate rağmen eve dönmeyen Güventürk'ü merak eden yakınları kendisini kontrol etmek üzere tarlaya geldiklerinde Güventürk'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güventürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILDI 
Vücudunda yanıklar bulunan Mustafa Güventürk'ün cenazesi olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Güventürk'ün tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenildi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim  edilen Güventürk'ün cenazesi İzmit Kurtdere Tevfikiye Köy Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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