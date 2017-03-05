Yakup Gökçe:“Kocaeli'den uzak kaldığımda Körfezini ve yeşilini  özlüyorum”

1965 yılında Hatay’ın Hassa ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunu ve halen Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisi. Evli ve bir çocuk babası.

TEMAD, İMYED ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şube Başkanı. CHP üyesi. Yahya Kaptan Mahallesi’nde oturuyor ve emekli. Gökçe, Kocaeli'den uzak kaldığında "Körfezini ve yeşilini özlüyorum.” diyor.





Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Trafikten şikâyetçiyim. Ayrıca insanların birbirine karşı saygısızlığı ve kitap okuma özürlü olmaları da üzücü.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli'den uzak kaldığımda Körfezini ve yeşilini özlüyorum

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Yeşil dağları, Sapanca Gölü ve Körfezin bir arada olmasını başka bir şehirde göremem ve yaşayamam.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Genelde dışarıda yemem. Bir şekilde geçiştiririm. Ama yemem gerekirse ev yemeği yapan yerleri tercih ederim.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Umuttepe’de Berber Bülent Usta. Saçlarımla ancak o başa çıkabiliyor.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Özellikle tercih ettiğim bir mağaza yok. Kendime yakıştırdıktan sonra ünlü bir marka ya da sokaktan alışveriş yaparım. Fark etmez.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Genelde Migros, Yahya Kaptan’da Manav Necip'ten alışveriş yaparım. Et ihtiyacımı da Akmeşe kasaptan karşılarım.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Yahya Kaptan Petrol Ofisi.

Sinemaya gidiyor musunuz?

Tiyatroyu tercih ederim.

Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Yok.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Kartepe ya da Yuvacık’a giderim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Demokrasi Caddesi Özsar

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Demokrasi Caddesi Köseoğlu Fırını

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlılarda özellikle tercihim Sini Börek.

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Hayır.

İlimizde son yıllarda çok sayıda kafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Evet hemen hemen hepsine gidiyorum.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Hayır yok.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Yağsız kırmızı et ve meyve suyu sipariş ederim. Arada kaçamak yapıp bir kadeh şarap içerim. Başımın ağrımayacağı bir müzik olsun yeter. Hafif hafif derinden gelsin. Yanımda ailem ve dostlarım olsun.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

CHP eski Milletvekili ve İzmit Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Orta derece diyelim.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Bütün fabrikaları kaldırırdım. Yazık bu güzelim coğrafyaya. Şehir içinde park etmeyi yasaklar, insanımıza rahat nefes alacak alanlar yaratırdım.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Yeşilliğin içinde ve toprakla da uğraşabileceğim bir yer olsun isterim. Bölge fark etmez.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Deniz görebileceğim bir yerde eşimle birlikte yürüyüş yaparak atmaya çalışıyoruz.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Çok yetersiz buluyorum.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Galatasaray maçlarını kaçırmam. . Kocaelispor’un maçlarını sadece basından takip ediyorum.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özellikle ayrım yapmam Bayiye gittiğimde hepsinden alırım. Bir konuda eleştirim var sadece. Aynı haberi, aynı satırlar ve kelimelerle farklı farklı gazetelerde okumak pişti oluyor.