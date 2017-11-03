YALAN FUTBOL EFSANELERİNDEN SIKILMADINIZ MI?        

Canı isteyenin istediğini kafasına göre efsane ilan ettiği ülkemizde ister kabul edin ister etmeyin “bugüne kadar efsane futbolcu, hoca, idareci yetişmemiştir!”

Birisine efsane denebilmesi için yaptığı işlerin dünya genelinde kabul görmesi, takdir edilmesi, aykırı işler yapması, farklılıklar üretmesi gerekir.

Yerkürenin dört bir köşesinde belki iddialı bir tanımlama olacak ama kime ‘Futbolu ölüm kalım meselesi gibi görenler var ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Gerçekte futbol bundan çok daha önemlidir!’ sözünü işittin mi diye sorsanız % 99 ‘Evet’ cevabını alırsınız. Ancak evet cevabı verenlerin yüzde kaçı o vecizenin Bill Shankley’e ait olduğunu bilir, orası tartışmaya açık…

Bu son derece normaldir zira Shankley’in pek çok sözü şahsını aşarak anonimleşmiştir. Düşünsenize uzun süre yardımcılığını yaptıktan sonra Liverpool’un başına geçerek tarihinin en başarılı dönemini yaşatan Bob Paisley; asla Shankley kadar popüler olamamıştır. Şaşırmamak gerek, karizma her daim fark yaratır…

‘Birinciysen birincisindir; ikinciysen hiçbir şey değilsindir!’ diyen Shankley 1 UEFA- 2 FA Cup- 3 Premier Lig şampiyonluğu kazanmışken; Paisley 1 UEFA- 1 Süper Kupa- 3 Lig Kupası- 3 Şampiyonlar Ligi- 6 Premier Lig kazanmıştır lâkin Shankley 6 kıtada tanınırken Paisley’in bilinirliği tavana vurmamış, vuramamıştır.

İngiliz futbolunun büyük yıldızı Alan Ball, ezeli düşmanları Everton ile mukavele imzaladığında ‘Aldırma Alan, en azından en büyük takımın yakınında oynayacaksın!’ diyen Shankley; 1959-1974 yılları arasında Liverpool’un menajerliğini yapmıştı. O uzun seneler boyunca yanında Bob Paisley durmuştu haliyle.

Lou Macari ile anlaşmak isteyipte mutlu sona ulaşamadığında tepkisi ne olmuştu dersiniz; ‘Aslında ben onu yedek takımım için istemiştim ama neyse boşver!’

Peki, ya Ian St John’a verdiği taktiğe ne demeli; ‘Evlat, topla ne yapacağına karar veremediğinde sadece topu ağlardan içeri itekle, yeter. Sonra ne yapacağını aramızda tartışırız!’

‘Futbolcularımı asla bırakmadım; sadece değişiklikler yaptım ara sıra!’ diyen Shankley bir Everton maçı öncesinde stat görevlisine bir koli tuvalet kağıdı teslim edip ekleyecekti; ‘geldiklerinde verirsin, ihtiyaçları olacak!’

Birbirinden güzel ve özlü sözlerinin arasında alın size yabana atılmaması gereken bir tane daha; ‘Futbolun kutsal üçlüsü oyuncular, menajerler (yani hocalar) ve seyircilerdir. Yöneticilerin tek görevi vardır, çekleri imzalamak!’

Futbolla ilgili sevmediği tek şeyin sezon sonu olduğunu söyleyen Shankley, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra 7 sene yaşayabildi yazık ki. Buna da şaşmamalı çünkü ‘Hayatımda yaşadığım en zor şey başkana Liverpool’u bıraktığımı söyleyeceğim gündü. Onun odasına doğru yürürken kendimi elektrikli sandalyeye oturmak için gidiyormuşum gibi hissettim!’ diyen bir adamın futboldan kopması demek hayat damarlarını kesmek demekti!

Transfer ettiği futbolcuları yıldız dahi olsalar evvela yedek takıma gönderip bir kaç maç oynatmadan A takıma almazdı çılgın İngiliz. Tek istisnayı Kevin Keagan’a tanımıştı nedense.

29 Eylül 1981’de 68 yaşında aramızdan ayrılan Shankley'in işte size futbol aşkını anlatan çarpıcı bir vecizesi; 'Maçta karşıma karım gelse tanımam, elini ayağına veririm! Ama onu hiç aldatmadım!'

