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Yalı Evleri hayat buluyor

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Yalı Evleri hayat buluyor
Gölcük İlçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan tarihi evler restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

Gölcük Belediyesi, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan tarihi evleri aslına uygun olarak yeniden yapıyor. Gölcük Belediyesi "Yalı Evleri Restorasyonu" projesiyle bölgenin tarihsel dokusunu yeniden yaşatmayı hedeflerken, röleve ve restorasyon çalışması kapsamında bölgedeki iki tarihi ev aslına sadık kalınarak tamamlandı. 6 ev ve tarihi Yalı Camii'nin ise yapımı devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Değirmendere Yalı Evleri Projemize büyük bir hızla devam ediyoruz. Yıllar öncesi var olan, zamanla adeta yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizi günümüze taşıyarak tekrar ortaya çıkmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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