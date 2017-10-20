Yalı Evleri nasıl kullanılacak?
Gölcük Belediyesi, Değirmendere Yalı Mahallesi’ndeki 12 tarihi, ahşap yapıyı restore ettirdi.
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Önümüzdeki günlerde törenle Değirmendere Tarih Koridoru Projesi’nin açılışı yapılacak. Turizm amacıyla restore edilen bu tarihi binaların bundan böyle nasıl değerlendirileceği ise merak ediliyor. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.
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Etiketler : Yalı Evleri, Gölcük
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