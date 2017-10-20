Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. PERDE ARKASI

  3. Yalı Evleri nasıl kullanılacak? 
Yalı Evleri nasıl kullanılacak? 

Yalı Evleri nasıl kullanılacak? 

Gölcük Belediyesi, Değirmendere Yalı Mahallesi’ndeki 12 tarihi, ahşap yapıyı restore ettirdi.

A+A-

Önümüzdeki günlerde törenle Değirmendere Tarih Koridoru Projesi’nin açılışı yapılacak. Turizm amacıyla restore edilen bu tarihi binaların bundan böyle nasıl değerlendirileceği ise merak ediliyor. Henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Bu haber toplam 427 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.