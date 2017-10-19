Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yüksek eğitimlerini görmek üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Kocaeli’ne gelen uluslararası öğrencilere oryantasyon eğitimi verdi. Büyükşehir, bu yıl Kocaeli Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim görecek olan 120 öğrenciye “Yalnız değilsiniz. Yanınızdayız” mesajı verdi.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KATILDI

Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleşen oryantasyon eğitimine Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi’nin yanı sıra, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Suriyeli öğrenciler Akademik Danışmanı Abdülkadir Macit, KOÜ Yabancı Diller (TÖMER)eğitmenleri ve KOÜ Uluslararası Öğrenci Kulübü yönetimi katıldı.

Eğitimde, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği, Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu ve Yabancı Diller Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ, BİZ YANINIZDAYIZ

Oryantasyon eğitiminde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Birimi de geniş çaplı bir bilgilendirme yaptı. İngilizce sunumda ilk olarak öğrencilere, “Burada yalnız değilsiniz. Her türlü sorununuzda yanınızdayız” mesajı verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimle ilgili hizmetlerinin anlatıldığı sunumda, ağırlıklı olarak Uluslararası Öğrenciler Birimi’nin üç yıllık çalışmaları ortaya kondu. Birim olarak, uluslararası öğrencilere, eğitim hayatları boyunca zorlandıkları her konuda yardım edildiği aktarılarak, Kocaeli’nde yaşadıkları sürede, kendilerini aile ortamında hissetmelerinin hedeflendiği belirtildi. Sunumda öğrencilere Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun da selamları iletilerek, “Başkanımız, sizlere sevgilerini gönderdi. Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz öğrenci buluşmasına sizleri davet ediyor” dendi.

BÖYLE BİR İLGİYİ HAYAL BİLE EDEMEZDİK

Oryantasyon eğitiminin ardından Uluslararası Öğrenci Birimi yetkilileriyle biraraya gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine gösterdiği konukseverlik için teşekkür etti. Son derece mutlu olduklarını anlatan öğrenciler, “Ülkemizden kilometrelerce uzakta bir yerde böyle ilgi göreceğimizi hayal bile edemezdik. Kendimizi şimdi daha güvende hissediyoruz” şeklinde konuştu.

SEKA BİLİM MERKEZİ’Nİ GEZDİLER

Öte yandan oryantasyon eğitiminin ardından Uluslararası Öğrenci Birimi, yeni gelen öğrencileri Büyükşehir Belediyesi’nin Seka Bilim Merkezi’ne götürdü. Uluslararası öğrencilere burada, Seka Bilim Merkeziyle ilgili bir sunum yapıldı. Bilim Merkezi’ne hayran kalan öğrenciler, tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceleme olanağını buldu. Öğrenciler daha sonra birçok diziye evsahipliği yapan Kocaeli Film Platosu’nu gezerek burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.