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Yalova-Kocaeli yolunda uyuşturucu operasyonu

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Yalova-Kocaeli yolunda uyuşturucu operasyonu
Yalova-Kocaeli yolu üzerinde 8 kilo 580 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yurtdışından getirilecek olan yüklü miktarda eroinin batı illerinde piyasaya sürüleceği yönünde aldığı bir isthbaratı değerlendirerek Yalova-Kocaeli yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama yaptılar. Operasyonda araçta pirinç torbaları içerisine zulalanmış şekilde 8 kilo 580 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y (19) adlı şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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