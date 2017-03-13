Yaman, Bahçecik kurs merkezinde

Kurulduğu günden itibaren Kocaeli genelinde binlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KO-MEK) 44 kurs merkezinde eğitimler devam ediyor.

Kocaeli genelinde istihdam hamlesine büyük bir katkı sağlayan KO-MEK, verdiği meslek ve sanat eğitimleri ile binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. Her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam eden KO-MEK’e ziyaretler de devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Bahçecik Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Yaman, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

YAMAN KURSİYERLERLE SOHBET ETTİ

2006 yılında halkımızın talebi ile faaliyete başlayan KO-MEK Bahçecik Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a KO-MEK Kurs Yöneticileri ve usta öğreticiler de eşlik etti. Belediye başkanlığı döneminde saz çalmak ve bir tiyatroda oynamayı çok istediğini ifade eden Yaman, “O dönemde saz kursu için çok istekliydim ama bir türlü fırsatını bulup gidememiştim’’ dedi. KO-MEK kurslarının eğitim kalitesi ve imkânlar bakımından çok ilerde olduğunu ifade eden Milletvekili Yaman, kursiyerlerin bu kurslarla daha tanışmamış olanlara ön ayak olup gelmelerini ve bu imkânlardan faydalanmalarına vesile olmalarını istedi. KO-MEK Bahçecik Kurs Merkezlerinde 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 455 kişi ile eğitimler devam ediyor. KO-MEK Bahçecik Kurs Merkezi’nde, 2006 yılından bu yana 5.640 kursiyer eğitim almış oldu.