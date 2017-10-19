Yanan minibüsleri için lise öğrencilerini suçladı

İzmit Kuruçeşme Yeni mahallesi Akdeniz Sokak üzerinde park halindeki iki minibüs alev alev yanarak küle döndü. Edinilen bilgiye göre Erdal Dodumadlı kişi, 1 ay önce personel servisi yapmak için 40 bin TL'ye İstanbul'dan aldığı iki minibüsü evinin bulunduğu sokak üzerine çekti. Aracın servis olarak kullanabilmesi için tüm işlemleri tamamlayan Doydum, servis plakasının takılacağı günü beklerken sokak üzerinde duran minibüslerden öğlen saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Bir anda büyüyen alevlerin iki aracı da kapladığını gören mahalleli 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale etti. Alevleri köpük sıkarak kontrol altına alan ekipler, bir süre sonra yangını söndürdü.

Alevlerin araçları kapladığı esnada bir mahalleli ise araçların içerisine giren şahıslar yüzünden daha önce uyardığı Doydum'la kısa süreli tartışma yaşadı. 40 bin TL verdiği ve trafiğe çıkaracağı günü beklediği araçları küle dönen Doydum ise lise öğrencilerini suçladı. Öğrencilerin minibüslere girerek sigara yaktığı ve yangının bu yüzden çıktığını dile getiren Doydum, çaresiz gözlerle küle dönen araçlarını izledi.

Park halindeki minibüsler yandı!