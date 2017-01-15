  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 5 °C

Yangın sonrası yolu onlar temizledi

»
Yangın sonrası yolu onlar temizledi
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri, otobüs yangınının ardından yola dökülen malzemeleri temizledi. 

İnönü caddesi üzerinde yanan şehir içi otobüsünden arda kalan olumsuzlukları İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri giderdi. Mustafa Mete idaresindeki içinde 5 yolcunun bulunduğu 41 J 0281 plakalı halk otobüsü, hareket halindeyken arızalandı. Şoförün aracı yol kenarına çekip kaputu açmasıyla birlikte alevler otobüsü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otobüs yangınında yararlanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yangın söndürüldükten hemen sonra İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek yolu kısa süre içinde temizleyerek trafiğe açılmasını sağladılar.

 

Bu haber toplam 820 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış mevsiminin en zor dönemini nasıl geçirdik ? 15 Ocak 2017 Pazar 11:08
  • Cengiz Topel Havalimanı'nın yolcu sayısı arttı15 Ocak 2017 Pazar 10:19
  • 1 yaşındaki Ezel mücadeleyi kaybetti14 Ocak 2017 Cumartesi 21:36
  • Özge Ulusoy'dan sağlıklı yaşam sırları14 Ocak 2017 Cumartesi 21:17
  • Ali Koca son yolculuğuna uğurlandı14 Ocak 2017 Cumartesi 19:59
  • Lider Demirspor, Tavşantepe sınavında14 Ocak 2017 Cumartesi 16:44
  • Tongar: “Önceliğimiz  evlatlarımız olmalıdır”14 Ocak 2017 Cumartesi 15:46
  • İZKAN-DER’de Kocaeli birliği14 Ocak 2017 Cumartesi 15:16
  • Körfez’de hafriyat kamyonlarına denetim14 Ocak 2017 Cumartesi 14:20
  • 19 yaşında ölüm 14 Ocak 2017 Cumartesi 11:42
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Hala oturup, konuşabiliyoruz 
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti