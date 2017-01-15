Yangın sonrası yolu onlar temizledi

İnönü caddesi üzerinde yanan şehir içi otobüsünden arda kalan olumsuzlukları İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri giderdi. Mustafa Mete idaresindeki içinde 5 yolcunun bulunduğu 41 J 0281 plakalı halk otobüsü, hareket halindeyken arızalandı. Şoförün aracı yol kenarına çekip kaputu açmasıyla birlikte alevler otobüsü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otobüs yangınında yararlanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yangın söndürüldükten hemen sonra İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek yolu kısa süre içinde temizleyerek trafiğe açılmasını sağladılar.
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