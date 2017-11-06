Yangın yapmayı bırak, destek olmaya bak 

Uzun süre sonuçlar iyi olmasa da, mücadeleci, istekli oyuna bakıp gelecek adına umutlarımızı koruduk. Ancak o mücadeleci ve arzulu oyun bir türlü skora yansımayınca takım moral olarak düşüş yaşadı. Bu da son iki haftaki oyunlara olumsuz yansıdı. Bir benzetme yaparsak. Nasıl sonuçlar iyi olmadığında taraftarın içinden maça gitmek gelmiyorsa, aynı şekilde futbolcu da bundan psikolojik olarak etkileniyor. Onun için de bize bir galibiyet ilaç gibi gelir diye ısrar ediyoruz. Takımın morali yükselirse, bu mücadeleye, arzuya da mutlaka olumlu şekilde yansıyacaktır. Yoksa son iki maçtaki kötü oyunu, kötü gidişatı başka nedenlerde, faktörlerde aramayın. Futbolcu moralsiz çıkıyor maça, yine olmayacak baskısı yaşıyor ve bocalıyor. Sonuçta pek çok meslekte olduğu gibi bu oyunda da psikoloji çok önemli bir faktör.

YIKICI DEĞİL, YAPICI OLMALIYIZ

Bu durumdan kurtulmanın tek yolu, kazanmak. Cizrespor maçı iyi bir fırsat olabilir. Cizre zorlu bir deplasman gibi gözükse de, son maçlarına bakarsak dikkat çeken bir düşüş içerisindeler. Bunu kullanabiliriz. İddiam şudur ki, bir maç alsak, devam gelir. İlk yarıda kalan 6 maça baktığımda yenemeyeceğim bir rakip göremiyorum. Burada taraftarın ve basının da sağduyulu, sakin olması gerekiyor. Elbette tedbiri elden bırakmamak, uyarılarda bulunmak lazım ama çok kötüyüz, gidiyoruz diye yangın yapmanın da alemi yok. Bunun hiçbir faydası olmadığı gibi aksine zararı var. Tamam, düşme hattıyla aramızda 2 puan fark var ama öbür taraftan Play-Off hattına da 4 puan kadar yakınız. Yani, bir iki maç alsak ilk 5 içinde olacağız. Böyle bir tabloda yapmamız gereken teknik ekip ve futbolcuları motive etmek, onların yanında olduğumuzu göstermektir. Çünkü inanacağımız, güveneceğimiz bir takımımız var.

ORTA SAHADA SORUN VAR

Böyle bir grupta Play-Off’a kalmak, hiç zor değil. Yeter ki hep birlikte buna inanalım. Tabi, bu gidişatın önüne geçmek için teknik ekibin de artık olumlu sonuçlar getirecek dokunuşlar yapması lazım. Kötü oynuyorsa bilinen isim diye ısrar etmeyin ne anlamı var, ne faydası. Olmuyorsa, değiştirmek gerekir. Nasıl Gökdeniz bir anda 11’e monte edildi ve istenilen verim alındı, kenarda beklenen diğer futbolcular da bunu yapabilir. Şans vermek, güvenmek gerekir. Orta sahada eksik kalıyoruz ve bundan dolayı rakipler oyunun kontrolünü alıyor. Mert ile Sefa’nın canı çıkıyor. Yazıktır. Kanatlardan, forvetten orta sahaya yardım gelmeli. Mevcut dizilişteki futbolcuların böyle bir özelliği yok, demek ki en azından birini koşan, geriye gelebilenle değiştirmek gerekir.

ARTIK BİR ATAK YAPMALIYIZ

Hep golcü sıkıntısı diyoruz da, orta sahayı unutuyoruz. Forvete topu getirmenin yolu orta sahanın güçlü olmasından geçiyor. Orta sahada top sizde olacak ki, gol girişimleri yapabilesin. Sezon başı Kerem fena değildi meşale. Kemal’i stopere monte edip Ali Keten’i öne çıkartmak da düşünülebilir. Hamza sağ açıkta pek ala kullanılabilir. Başka dokunuşlar da yapılabilir. Evet teknik direktörümüzün dediği gibi çok kötü değiliz ama kaybedilen her puanın takımın performansını geriye götürdüğü de bir gerçek. Böyle devam edemeyiz. Taraftar, basın, teknik ekip, futbolcu herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Cizre’de bu olumsuz gidişata son vermeli, galibiyetin getireceği moral motivasyonla ilk yarı sonuna kadar bir atak yapmalıyız.

Birlikspor’dan dolayı cumartesi oynuyoruz

İşçi kentindeyiz ve taraftarımızın önemli bir bölümü ya fabrikada çalışıyor, ya esnaf. Doğal olarak cumartesi gündüz maçlarına çalışanlar, dükkanını açanlar gelemiyor. Bu da taraftar sayısını ciddi oranda etkiliyor. En son Elaziz Belediye maçında bunu yaşadık. Sezonun en az seyircili maçını oynadık. Düşünün 2 bin kişi bile yoktu. Pazar gündüz olsa, en azından iki katına çıkardı sayı. Peki, ama TFF bu maçı neden cumartesiye vermişti, o da ayrı bir merak konusuydu. Ki, ilimiz takımları içinde sadece Kocaelispor’unki cumartesiydi. Neden acaba diye biraz kafa yorduğumda aklıma Hamza’nın düğünü geldi. Düğün pazardı ve çakışmasın diye maçın cumartesiye alınması söz konusu olabilir miydi? Sosyal medyada, gazetelerin internet sitelerinde gördüm. Taraftarlar arasında da böyle düşününler vardı.

İLK YARIDA İKİ MAÇ DAHA CUMARTESİ

Dün kulüp müdürü İlker Uzel ile görüştüm. Neden sorusuna işin muhatabından, erbabından yanıt aradım. Sevgili İlker, “Abi biliyorsun sezon başı fikstür çekiminde uygulanan bir kriter vardı. Emniyet ve otel konusu dikkate alınarak Kocaeli takımlarına her hafta iki içeri, iki deplasman verildi. Biz Kocaeli Birlik ile aynı hafta içerde veya dışarıda oynuyoruz. TFF birimizi cumartesi, birimizi pazar oynatıyor. 2’nci hafta Birlik cumartesi, biz pazar oynamıştık. Bu kez tersini yaptılar. Elaziz maçını cumartesi oynamamızın nedeni buydu” dedi. İlk yarıda kalan iç saha maçlarının günlerine göz attım. Önümüzdeki hafta Birlik, cumartesi, Kocaelispor Pazar, 15’nci hafta Kocaelispor cumartesi, Birlik pazar oynayacak. Devrenin son haftasında Kocaelispor bir kez daha cumartesi, Birlik pazar oynayacak. Yani ilk yarıda iç sahada Kocaelispor 3, Birlikspor ise 2 cumartesi oynayacak. İkinci yarıda tam tersi uygulanacak.

BİR ÇÖZÜM YOLU BULUNMALI

Bu uygulamanın gerekçesi güvelik. Kocaeli Birlik önceden İsmetpaşa’yı kullanıyor, Kocaelispor bu yüzden kimi maçlarını cumartesi oynamak zorunda kalıyordu. Aynı şey Derincespor İsmetpaşa’da oynadığında da gündeme gelmişti. Bu kez güvenlikten dolayı aynı durum yaşanıyor. Aslında Kocaeli Birlik’in içerdeki maçlarını sürekli cumartesi oynamasında bir sakınca yok. Zaten taraftar gelmiyor. Ama Kocaelispor ise durum farklı. Acaba diyorum Birlikspor yönetimi TFF’ye iç saha maçlarını gönüllü olarak cumartesi gününe isteyip, Kocaelispor’a pazar oynama fırsatı veremez mi? Birlikspor yönetiminin böyle bir düşüncesi olabilir mi, olursa TFF onay verir mi bilemiyorum ama en azından bir teşebbüs edilebilir gibime geliyor. Kocaelispor’un iç saha maçlarını cumartesi gündüz oynaması taraftar için en kötü zaman dilimi. Buna bir çare bulunmalı. Yönetim, Kocaeli Birlikspor kulübü ve TFF ile görüşerek sorunu aşmanın yollarını aramalı.

Yıldız son anda yıkıldı

3.Lig 1.Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Halide Edip Adıvar’ın teknik patronluğunu üstlenen Ümit Metin Yıldız, ilk maçında lider Manisa Büyükşehir’e deplasmanda 3-2 kaybetmişti. Yıldız’ın takımı önceki gün evinde Batman Petrol karşısına çıktı. Oyunun başında öne geçen Yıldız’ın takımı tam 3 puanı aldım derken, bitime 4 dakika kala yediği golle 2 puanı bıraktı, yıkıldı. Play-Off hattının 4 puan gerisinde olan ekip bu hafta Çatalca ile karşılaşacak.

Ertuğrul ile gurur duyduk

Bursaspor’un Gölcük Yazlıklı genç yeteneği Ertuğrul Ersoy, geçen haftaya damgasını vuran isimlerden biriydi. Stoper oynayan 20 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa maçında önce kritik bir pozisyonda mutlak golü önledi, uzatmalarda ileriye çıkarak o kadar golcü varken takımının beraberlik golünü attı. Ertuğrul takımının bir puan almasında boş rol oynadı, Bursaspor taraftarından büyük alkış aldı. Ertuğrul’un performansı bizlere de gurur ve mutluluk verdi.



