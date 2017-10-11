Yangın yaşlı çifti hastanelik etti

Olay, bugün 12.00 sıralarında Gölcük ilçesi, Kavaklı Mahallesi 73. sokak üzerinde meydana geldi. Yunus ve Müjgan Kaya çiftine ait evin, mutfağında bulunan aspiratörde yağ birikmesi neticesi yangın çıktı. Evi kaplayan dumanı fark eden çift, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen Yunus ve Müjgan Kaya için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Evden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkan çift, ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.